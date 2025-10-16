В жировках есть услуга, за которую берут деньги годами, а оказывают редко 5 16.10.2025, 11:10

4,340

Лукашисты упрекнули людей, что недоплачивают.

Белорусы «покрывают» напрямую только 30% от стоимости капремонта многоквартирных домов. Об этом заявил замминистра жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко. Однако чиновник умолчал о важной детали — рассказывает «Зеркало».

В последние пять лет якобы почти в два раза выросли темпы работ по капитальному ремонту, заявил Андрей Ромашко.

— Мы вышли на уровень более 3 млн квадратных метров в год. Раньше мы делали 1,6 максимум… О чем говорят эти цифры? Ежегодно ремонтируется примерно 3% от всего многоквартирного жилфонда, эксплуатируемого в стране, — привел статистику замминистра.

Из его заявления следует, что провести капремонт всех многоэтажек, где живут люди, удастся более чем за 33 года. Это означает, что пока процесс завершат, работы надо будет начинать по новому кругу. Проводиться такой ремонт должен каждые 15−25 лет.

Кроме этого, Андрей Ромашко заявил, что около 70% от стоимости всего капитального ремонта в стране финансируется из бюджета. «Ежемесячные отчисления населения покрывают только 30% затрат», — подчеркнул чиновник.

При этом он умолчал о том, что бюджет страны практически полностью формируется за счет налогов населения и бизнеса. В этом году это более 85% доходов казны.

Стоимость капитального ремонта составляет порядка 100 млн рублей, добавил представитель Минжилкомхоза. Однако он не уточнил, имеются в виду траты в год или что-то иное.

Журналисты отмечают, что расходы на капремонт могут отличаться, в том числе в зависимости от списка необходимых работ и подрядчика. К тому же в отдельных случаях вклад населения напрямую, а не через уплату налогов в казну, существенно выше. Так, в этом году было запланировано начало капремонта в доме на улице Строителей в Витебске. Изначально планировалось потратить на эти работы и закупку оборудования до 2 млн 655 тыс. рублей. Из которых 700 тыс. рублей собирались взять из городского бюджета, остальное — отчисления людей и арендаторов. То есть люди напрямую должны были профинансировать более 74% стоимости работ.

В некоторых случаях действительно бóльшая часть суммы идет из бюджета.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com