Минздрав рассказал, как часто родители отказываются прививать детей

Минздрав рассказал, как часто родители отказываются прививать детей3
- 16.10.2025, 11:28
Около 97% родителей в Беларуси делают детям прививки согласно национальному календарю вакцинации. Об этом сообщил начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Минздрава Дмитрий Лазарь.
Сейчас в стране вакцинация проводится против 13 инфекций. До года дети получают прививки от гепатита B, туберкулеза, пневмококковой инфекции, дифтерии, столбняка, коклюша, гемофильной инфекции, полиомиелита и гриппа. После 12 месяцев добавляются вакцинации против кори, паротита и краснухи. В 2025 году также введено прививание девочек от вируса папилломы человека (ВПЧ).
Лазарь отметил, что отказы от прививок случаются редко. «Каждый раз с родителями проводятся беседы, разговаривают и психологи, и инфекционисты. Конечно, бывают медицинские противопоказания, при которых обязателен индивидуальный подход, например, дети могут быть недоношенными. В этих случаях календарь прививок сдвигается, но тем не менее все проводится», — пояснил он.
В Беларуси доступна как бесплатная, так и платная вакцинация. Используются российские, корейские и китайские препараты.