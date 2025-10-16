закрыть
16 октября 2025, четверг, 12:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

FT: Ракеты Tomahawk появятся в Украине вместе с американскими военными

  • 16.10.2025, 11:36
  • 2,202
FT: Ракеты Tomahawk появятся в Украине вместе с американскими военными

Поставки могут произойти довольно быстро.

США будут помогать украинским военнослужащим управлять крылатыми ракетами Tomahawk, если их поставки будут одобрены. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на чиновника.

Американская сторона будет помогать использовать снаряды и контролировать наведение целей. «Таким образом, исчезнет потребность в подробном обучении украинских солдат»,— сказал собеседник издания. По его словам, в случае одобрения поставок ракеты можно будет передать Украине «относительно быстро».

Президент США Дональд Трамп говорил, что поставки Tomahawk станут одной из тем его встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко
Урок Аляски
Урок Аляски Виталий Портников
План Запада после смерти Путина
План Запада после смерти Путина Рефат Чубаров
Разворот американской политики
Разворот американской политики Леонид Невзлин