16 октября 2025, четверг, 12:35
«Сделок становится меньше, но цены не падают»

  • 16.10.2025, 11:59
Стали известны итоги третьего квартала на рынке жилья в Минске.

Тот, кто внимательно следит за рынком недвижимости Минска, без труда опишет ситуацию: цены растут, ничего нового. Но цифры показательнее любых теоретических выводов. Национальное кадастровое агентство подвело итоги третьего квартала. Сколько сделок было совершено? Насколько увеличилась средняя цена метра? И что дальше?

За третий квартал 2025 года в Минске зарегистрировано 3,8 тысячи сделок купли-продажи квартир. В июле и августе совершено по 1,3 тысячи сделок, а сентябрь стал самым спокойным месяцем в году после января — 1067 сделок.

Жилье какого размера предпочитают белорусы? В последнее время покупатели стали чаще выбирать двухкомнатные и трехкомнатные квартиры вместо однокомнатных, которые остаются самыми быстрорастущими в цене.

Вторичный рынок

Факт, который вы наверняка знаете: цена метра в третьем квартале продолжила подниматься. Каждая третья проданная квартира ушла к новому владельцу со стоимостью метра выше $1900.

На вторичном рынке средняя цена на однокомнатные квартиры достигла $2000 за кв. м. Однушки в 2025 году дорожают интенсивнее, чем остальные, — плюс $90—120 за «квадрат». Двухкомнатные квартиры на вторичном рынке продавались в среднем за $1750, трехкомнатные — за $1640.

Новостройки

На первичном рынке средние цены значительно колеблются от периода к периоду, что связано с низкой долей сделок с квартирами в новостройках, представленных в реестре цен. Статистика дана без учета квартир, приобретенных через участие в долевом строительстве. При этом средняя цена в каждом периоде может быть подвержена влиянию продаж квартир в конкретных домах или жилых комплексах, что приводит к искусственным скачкам цен, но не говорит о тенденциях на первичном рынке в целом.

Самая дорогая квартира

Самой дорогой по общей цене и цене квадратного метра стала сделка с четырехкомнатной квартирой в новом жилом комплексе в центре Минска площадью около 121 кв. м: $770 000 или $6353. Вероятно, речь о Depo.

Наибольшее количество квартир продано за $60 000—80 000, что сопоставимо с предыдущими кварталами. Доля сделок с ценой выше $100 000 также увеличилась.

Больше всего сделок в третьем квартале совершено в Октябрьском районе Минска — 730. Этому показателю поспособствовал «Минск-Мир».

В наименее активном по количеству сделок Партизанском районе совершена 151 сделка. Самый дорогой район Минска — Центральный, средняя цена за квадратный метр здесь увеличилась.

Что дальше?

Специалисты констатируют: вслед за снижением количества сделок ожидалось логичное замедление роста цен, но этого не произошло. Учитывая низкое количество сделок в сентябре, можно предположить, что четвертый квартал не будет активнее своих предшественников. Но в начале октября один из главных банков страны объявил о снижении ставки на строительство или приобретение готовых квартир у застройщиков до конца октября, что вместе с ростом доходов населения и стабильностью национальной валюты может повысить покупательскую способность и увеличить количество сделок.

Таким образом, представители НКА не ожидают снижения цен в ближайшей перспективе. Даже если предположить, что максимальные значения цен уже достигнуты, рынок со свойственной ему инертностью будет находиться в состоянии плато до конца года.

