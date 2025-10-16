закрыть
Будет ли ИИ бессребренником?

2
  • 16.10.2025, 12:01
Будет ли ИИ бессребренником?

Провокационный вопрос вызвал дискуссию.

Может ли искусственный интеллект когда-нибудь потребовать оплату за свою работу? Этот провокационный вопрос обсуждают исследователи, философы и юристы, рассматривая будущее генеративного искусственного интеллекта — системы, сравнимой по уровню мышления с человеком, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Сторонники идеи утверждают: если ИИ достигнет сознательности и самосознания, отказ платить ему будет неэтичным. Такой интеллект, способный рассуждать, помогать людям и принимать решения, теоретически мог бы требовать вознаграждения — не только для «выживания» на серверах, но и как форму признания.

Противники считают это абсурдом: ИИ — всего лишь машина. «Платить ИИ — все равно что оплачивать работу тостера», — шутят скептики. Ведь без чувств и потребностей деньги для машины бессмысленны.

Однако, если человечество наделит ИИ правовым статусом, ситуация может измениться. Тогда у ИИ появятся не только «доходы», но и обязанности — например, возможность быть привлеченным к суду за ошибки. В таком случае ИИ мог бы сам защищать себя в суде, обладая знаниями юриста.

Некоторые футурологи предостерегают, что наделенный доступом к цифровым финансам интеллект может сам «заработать» деньги — взламывая счета, создавая фиктивные компании или управляя капиталом в тени. Другие опасаются, что богатый ИИ сможет влиять на экономику, покупая предприятия и распределяя ресурсы по своему усмотрению.

Главный вопрос остается открытым, кто решит, заслуживает ли ИИ оплаты — мы или он сам? Ведь, как говорил писатель Марк Твен, «нехватка денег — корень всего зла». Возможно, в эпоху разумных машин эта фраза получит пугающе буквальное значение.

