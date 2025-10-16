На автозаправках Беларуси начнут продавать только «зимний дизель»
Когда?
С 15 октября «Нафтан» и Мозырский НПЗ перешли на выпуск и отгрузку «зимнего дизеля».
Предприятия начали производить топливо марки ДТ-З-К5 класса «ноль». Также заводы готовы выпускать и реализовывать по заявкам потребителей дизтопливо К5 второго класса.
А с 1 ноября на всех АЗС «Белоруснефти» реализуется только зимнее дизельное топливо, сообщили в «Белнефтехиме».
В «Белнефтехиме» рекомендовали для бесперебойной работы транспорта зимой своевременно заменить топливный фильтр, а также использовать рекомендованные автопроизводителем смазочные масла и охлаждающие жидкости.
Также в рекомендациях водителям – проверить работоспособность свечей накала и аккумулятора, позаботиться о сезонной замене шин.