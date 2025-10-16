закрыть
На автозаправках Беларуси начнут продавать только «зимний дизель»

  • 16.10.2025, 12:18
Когда?

С 15 октября «Нафтан» и Мозырский НПЗ перешли на выпуск и отгрузку «зимнего дизеля».

Предприятия начали производить топливо марки ДТ-З-К5 класса «ноль». Также заводы готовы выпускать и реализовывать по заявкам потребителей дизтопливо К5 второго класса.

А с 1 ноября на всех АЗС «Белоруснефти» реализуется только зимнее дизельное топливо, сообщили в «Белнефтехиме».

В «Белнефтехиме» рекомендовали для бесперебойной работы транспорта зимой своевременно заменить топливный фильтр, а также использовать рекомендованные автопроизводителем смазочные масла и охлаждающие жидкости.

Также в рекомендациях водителям – проверить работоспособность свечей накала и аккумулятора, позаботиться о сезонной замене шин.

