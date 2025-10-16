Вчера Латвия поменяла правила пересечения границы 16.10.2025, 12:30

Белорусы столкнулись с первыми трудностями.

С 15 октября Латвия поменяла правила пересечения границы с Беларусью и Россией. Если кратко, то теперь перед прохождением границы нужно регистрироваться в электронной очереди. Услуга платная (9,3 евро). Онлайн-бронирование происходит через определенный сайт. Но как сообщает один из наших читателей, в первый же день действия нововведения он столкнулся с проблемой, пишет «Онлайнер».

— Фактически ситуация на границе Латвия — Беларусь (погранпереход «Патерниеки») такая: по живой очереди, без регистрации в системе бронирования, не пускают. Однако ближайшая дата для бронирования только через неделю, 22 октября.

Получается, что на границе нет ни одной машины, но кто приехал без брони — их не пропускают пограничники и отправляют в электронную очередь, согласно которой ближайшая доступная дата — только через неделю. Мое мнение: латвийская сторона фактически закрыла границу.

Переходим на сайт с онлайн-бронью в очереди на границе. И действительно: ближайшее доступное «окошко» — 03:00—04:00 22 октября.

Все остальные даты разобрали? Неизвестно. Согласно сайту ГПК очередь в пункте пропуска «Григоровщина» по состоянию на 10:00 16 октября — 0 машин.

В тематических чатах пользователи также жалуются на отсутствие временных слотов в системе онлайн-бронирования. В ответ им рекомендуют ехать через Литву.

Уже успели пройти латвийскую границу, зарегистрировавшись через электронную очередь? Напишите о своем опыте нам через телеграм-бот.

Отметим, что Латвия запретила въезд легковых автомобилей с белорусской регистрацией с 16 июля 2024 года. А с 1 января 2025 года автомобили, зарегистрированные за пределами Европейского союза, Европейской экономической зоны и Швейцарии, должны быть задекларированы онлайн перед въездом в Латвию.

