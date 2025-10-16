закрыть
У белорусов в России не будет работать интернет

  • 16.10.2025, 12:32
У белорусов в России не будет работать интернет

Путинский режим пытается противодействовать дронам ВСУ.

Белорусы в России остались без связи — на зарубежных сим-картах перестал работать мобильный интернет. В начале октября 2025 года российские мобильные операторы начали вводить так называемый период охлаждения для всех владельцев иностранных сим-карт.

Предполагалось, что это будет действовать только первые 24 часа после пересечения границы России. Ограничение должно было помочь в борьбе с дронами, которые бьют по российским заводам и военным базам.

Но к середине октября выяснилось, что система не работает, пишет «Медуза». Большинству операторов просто не удается снять блокировку.

Ограничения касаются не только мобильного интернета, но и СМС-сообщений.

