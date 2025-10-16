Украинская разведка: Китай и КНДР захватывают восток России 16.10.2025, 12:38

1,146

Ким Чен Ын и Си Цзиньпином

От Владивостока до Урала уже проживают до двух миллионов китайцев.

Китай и КНДР постепенно экономически захватывают восточные регионы России. РФ всё чаще «рассчитывается» с союзниками в войне против Украины собственными территориями.

Об этом сообщает. Служба внешней разведки Украины.

Отмечается, что Китай наращивает влияние экономически. По прогнозам, объём его инвестиций в регион в 2025 году может достигнуть триллиона рублей. Впрочем, большинство сделок касается торговли: инфраструктурных проектов пока нет.

По словам сенатора от Хабаровского края Виктора Калашникова, в 2024 году объём российско-китайского товарооборота вырос на 5,5 млн тонн, а за первое полугодие 2025-го — ещё на 36 %.

В то же время Китай проводит «ползучую» демографическую экспансию. От Владивостока до Урала уже проживают до двух миллионов китайцев, и эта цифра растёт. Способствуют этому льготы и введение безвизового режима. Даже формируются анклавы, где россияне практически не работают.

Параллельно Москва привлекает к освоению региона КНДР. За последний год на Дальний Восток прибыли более 15 тысяч северокорейских рабочих, неофициально — до 50 тысяч. Российские компании уже заказали 153 тысячи трудовых контрактов.

Так возникает ситуация, когда две ядерные державы одновременно укрепляют позиции на территории третьей. Китай формирует экономическую зависимость, а КНДР — трудовую. Обе страны решают собственные проблемы за счёт российских ресурсов.

В перспективе рост китайского присутствия и расширение северокорейских трудовых квот может создать конфликт интересов между партнёрами. Кремль рискует потерять контроль над 40 % собственной территории — почти 7 млн квадратных километров с населением 7,9 млн человек, превратив Дальний Восток в арену чужих стратегий.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com