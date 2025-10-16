закрыть
16 октября 2025, четверг, 12:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинская разведка: Китай и КНДР захватывают восток России

  • 16.10.2025, 12:38
  • 1,146
Украинская разведка: Китай и КНДР захватывают восток России
Ким Чен Ын и Си Цзиньпином

От Владивостока до Урала уже проживают до двух миллионов китайцев.

Китай и КНДР постепенно экономически захватывают восточные регионы России. РФ всё чаще «рассчитывается» с союзниками в войне против Украины собственными территориями.

Об этом сообщает. Служба внешней разведки Украины.

Отмечается, что Китай наращивает влияние экономически. По прогнозам, объём его инвестиций в регион в 2025 году может достигнуть триллиона рублей. Впрочем, большинство сделок касается торговли: инфраструктурных проектов пока нет.

По словам сенатора от Хабаровского края Виктора Калашникова, в 2024 году объём российско-китайского товарооборота вырос на 5,5 млн тонн, а за первое полугодие 2025-го — ещё на 36 %.

В то же время Китай проводит «ползучую» демографическую экспансию. От Владивостока до Урала уже проживают до двух миллионов китайцев, и эта цифра растёт. Способствуют этому льготы и введение безвизового режима. Даже формируются анклавы, где россияне практически не работают.

Параллельно Москва привлекает к освоению региона КНДР. За последний год на Дальний Восток прибыли более 15 тысяч северокорейских рабочих, неофициально — до 50 тысяч. Российские компании уже заказали 153 тысячи трудовых контрактов.

Так возникает ситуация, когда две ядерные державы одновременно укрепляют позиции на территории третьей. Китай формирует экономическую зависимость, а КНДР — трудовую. Обе страны решают собственные проблемы за счёт российских ресурсов.

В перспективе рост китайского присутствия и расширение северокорейских трудовых квот может создать конфликт интересов между партнёрами. Кремль рискует потерять контроль над 40 % собственной территории — почти 7 млн квадратных километров с населением 7,9 млн человек, превратив Дальний Восток в арену чужих стратегий.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко
Урок Аляски
Урок Аляски Виталий Портников
План Запада после смерти Путина
План Запада после смерти Путина Рефат Чубаров
Разворот американской политики
Разворот американской политики Леонид Невзлин