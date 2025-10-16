закрыть
16 октября 2025, четверг, 12:56
В Польше хотят усилить контроль за покупкой недвижимости иностранцами

  • 16.10.2025, 12:42
В Польше хотят усилить контроль за покупкой недвижимости иностранцами

Что важно знать белорусам.

В Польше хотят ввести электронную передачу данных о покупке иностранцами недвижимости, а также акций и долей в компаниях, владеющих недвижимостью. Проект такого закона появился в системе актов, над которыми работает правительство, пишет Most.

Насколько можно судить, участников сделок изменения не затрагивают. Вводится лишь обязанность нотариусов передавать данные о таких сделках в МВД посредством электронной системы. Это министерство ведет реестр, где содержатся сведения о владении недвижимостью иностранцами.

Основным источником информации для реестра являются выписки из нотариальных актов. Нотариусы должны направлять их в течение семи дней со дня их составления. Но в обосновании к законопроекту сообщается, что сейчас передача ведется в бумажной форме и министерство ежегодно фиксирует случаи несвоевременной передачи документов. Предполагается, что цифровизация этого процесса устранит правовую неопределенность сделок.

Как ранее сообщалось, в 2024 году иностранцы купили в Польше 17.330 квартир, или на 21% больше, чем годом ранее. Более половины сделок пришлось на украинцев — около 9 тыс. — это на четверть больше, чем в 2023 году. Беларусы — на втором месте. Они купили около 3 тыс. квартир общей площадью почти 180 тыс. кв. метров.

