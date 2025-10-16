Российский оппозиционер назвал настоящий возраст Путина 16.10.2025, 12:48

Ему вовсе не 73.

7 октября российскому диктатору Владимиру Путину исполнилось не 73, а 75 лет. Об этом заявил глава фонда «Стоп Российский Террор» (США) Герман Обухов в комментарии oboz.ua.

По его словам, официальная биография Путина — сплошная фальсификация.

«Он родился в 1950 году, а не как пишут в Википедии — в 1952-м. Об этом написана большая книга польской журналистки, которая проводила собственное расследование и встречалась с реальной матерью Путина. Ее уже нет в живых, она умерла в Грузии», — подчеркнул он.

По его мнению, эта маленькая ложь является лишь каплей в море большой лжи, на которой построен весь режим.

