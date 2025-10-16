Китай Geely отказался обслуживать авто в РФ 16.10.2025, 13:04

2,040

иллюстративное фото

Речь о двух моделях.

Китайский автобренд Geely, входящий в пятерку самых продаваемых в России, объявил, что не будет осуществлять гарантийное обслуживание ввезенных в страну неофициально автомобилей, сообщили «Коммерсанту» в компании. Речь идет как минимум о двух моделях — Cityray и Boyue Pro, которые завозятся в РФ только по параллельному импорту физлицами. Под ограничение попадут и Geely Monjaro, часть из которых также были ввезены не через официальных дилеров.

Ранее владельцы новых машин из нескольких линеек марки Geely пожаловались на выходящие из строя прямо на ходу двигатели. В ряде случаев водители успели проехать на только что купленных машинах меньше 500 км. По данным Baza, неисправности помимо названных марок возникли также у Geely Tugella и Geely Coolray. В Geely Motors каналу подтвердили, что не обслуживают автомобили, ввезенные по параллельному импорту. Кроме того, в компании заявили, что причиной поломок двигателя стало в том числе более низкое качество российского бензина, в котором выше уровень побочных веществ, чем в китайском топливе. Чтобы снизить риск «детонации» мотора во время езды, в российских машинах бренда сейчас обновляют программное обеспечение, пояснили в Geely Motors.

При этом массовых проблем с движками у автомобилей китайского не фиксируется, рассказали в сервисных центрах Geely. По словам собеседников, частота неисправностей у машин, продающихся через официальных дилеров и через посредников, не отличается. Однако, как отметил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, те, кто покупает авто по неофициальным каналам, должны осознавать последствия.

«К большому сожалению, гарантии на машины [Geely], которые привозятся параллельным импортом, не поддерживаются. <…> Гарантии предоставляют продавцы на свой страх и риск. На риск идет и покупатель, приобретая машину, которая поставляется параллельным импортом обычно дешевле, а иногда даже существенно, нежели официально импортируемые», — подчеркнул эксперт.

Самостоятельный ремонт вышедшей из строя машины китайского бренда может быть гораздо дороже, чем по гарантии, констатирует старший менеджер автосервиса Fit Service «Бутово» Артем Шмигирев. По его словам, в зависимости от типа поломки в двигателе сумма может составить от 200 до 500 тысяч рублей.

По данным «Автостата», на 4-м месте в топе-10 самых продаваемых автомобилей с автоматической коробкой передач в России за девять месяцев 2025 года идет Geely Monjaro. С января по октябрь было продано 24 469 таких машин, что на 33% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. По итогам восьми месяцев года автомобили Geely занимали четвертое место по объему продаж в России (52,66 тыс. единиц, минус 45,6% год к году).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com