«Я не остановлюсь, это моя любимая дочь» 16.10.2025, 13:14

4,060

После смерти школьницы в Ельске прошло пять месяцев.

После пяти месяцев, прошедших со дня смерти в Ельской центральной районной больнице 14-летней школьницы, до сих пор не завершено расследование трагедии, произошедшей 16 мая, пишет «Флагшток»

По крайней мере, о его итогах ничего не известно родителям умершей девочки. Это следует из сообщения в соцсети отца школьницы, который написал:

«Люди думают, что все закончилось. Я жду того момента, когда закончатся все эти экспертизы, и будет наказан человек, который виноват в смерти моей дочери. Я хочу, чтобы человек был наказан. Я не остановлюсь, это была моя любимая дочь. Она просто хотела жить и радоваться. Я надеюсь, Господь Бог сделает то, что должен, накажет виновного».

Ранее, со слов отца, ему обещали, что проверка продлится не более двух месяцев. Последнее официальное сообщение о расследовании трагедии в Ельске было в конце мая от Минздрава, который сообщал, что ведомстве создана комиссия, которая проводит служебное расследование по факту смерти ребенка.

С тех пор ни от Минздрава, ни от Следственного комитета никаких известий на этот счет не было.

Напомним, судя по рассказам отца, девочка пережила анафилактический шок после поставленной капельницы. На протяжении четырех часов в Ельске ждали прибытия реанимационной бригады из Мозыря, которая в итоге отказалась от транспортировки из-за тяжелого состояния ребенка. Затем была вызвана бригада из Гомеля, но спустя некоторое время родителям сообщили о смерти дочери.

