Трамп обиделся на Нобелевский комитет

16.10.2025, 13:18

Дональд Трамп

Президент США поделился переживаниями на ужине для инвесторов.

Президент США Дональд Трамп выразил негодование по поводу того, что его не удостоили Нобелевской премии мира 2025 года. Об этом он заявил на закрытом ужине для влиятельных бизнесменов и инвесторов, прошедшем в Восточном зале Белого дома в среду вечером, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

Награду в этом году получила венесуэльская оппозиционерка и борец за демократию Мария Корина Мачадо, что вызвало возмущение Белого дома. Администрация Трампа обвинила Нобелевский комитет в том, что тот «ставит политику выше мира».

«Я остановил восемь войн за восемь месяцев. Я спас сотни миллионов жизней. Но Нобелевскую премию мне не дали», — заявил Трамп, обращаясь к собравшимся представителям финансового и технологического сектора.

По его словам, он предотвратил конфликты в таких регионах, как Израиль и Иран, Азербайджан и Армения, Индия и Пакистан, а также содействовал прекращению боевых действий между Египтом и Эфиопией, Сербией и Косово.

На мероприятии присутствовали миллиардеры и руководители крупнейших компаний, включая Стива Шварцмана (Blackstone), Харольда Хамма (Continental Resources), братьев Кэмерона и Тайлера Уинклвосс (криптоинвесторы), а также представителей Microsoft, Meta, Google, Amazon, Lockheed Martin и Palantir Technologies.

Политические аналитики выразили обеспокоенность влиянием бизнес-элиты на политику президента, особенно на фоне торговых войн и новых тарифов, вводимых администрацией Трампа.

По данным источников, этот ужин был организован, чтобы президент укрепил связи с ведущими корпорациями и одновременно подчеркнул свое «наследие» через масштабные обновления и реконструкцию Белого дома.

