закрыть
16 октября 2025, четверг, 14:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые выясняют, почему у некоторых людей болит голова даже от глотка красного вина

  • 16.10.2025, 13:27
  • 1,088
Ученые выясняют, почему у некоторых людей болит голова даже от глотка красного вина

Существует несколько гипотез о причинах головной боли от красного вина.

По словам ученых, одна из ведущих теорий заключается в том, что у некоторых людей не хватает ферментов, расщепляющих высокие концентрации химически веществ, обычно содержащихся в винограде, и особенно в кожице, пишет IFLScience (перевод - «Фокус»)

Известно, что красное вино ферментируется вместе с кожицей винограда, в отличие от белого вина, которое производится после удаления кожицы. В результате в красном вине содержится больше соединений, содержащихся в кожице, таких как гистамин и танины.

Повышенный уровень гистамина в крови, как известно, может расширять кровеносные сосуды и вызывать головную боль, в то время как танины способны активировать нейротрансмиттеры, связанные с болью. Таким образом утверждения о том, что красное вино вызывает головную боль, имеют под собой определенную основу, хотя и далеки от конкретных доказательств.

Некоторые страдающие головной болью также обвиняют сульфиты – консерванты, добавляемые для предотвращения брожения. Однако, по словам ученых, сульфиты присутствуют во многих продуктах питания и напитках, а некоторые источники предполагают, что в белых и сладких винах их содержание в разы выше, чем в красном вине.

Точная причина головной боли т красного вина долгое время ускользала от ученых, пока исследование 2023 года не выдвинуло нового кандидата: растительный пигмент, придающий вкус – кверцетин. Известно, он содержится во многих фруктах и овощах, но его сочетание с алкоголем является проблемой, поскольку кверцетин препятствует расщеплению алкоголя.

Обычно фермент ALDH2 расщепляет побочный продукт спирта, ацетальдегид, который при накоплении может вызывать покраснение и головную боль. Однако кверцетин может блокировать действие ALDH2, что приводит к повышению уровня ацетальдегида, а, следовательно, головной боли.

Кверцетин в основном содержится в кожице винограда, а потому в красных винах его в разы больше чем в белых. Интересно, что кверцетин образуется под воздействием солнечного света на виноград во время роста – процесс, обычно характерный для высококачественных вин. Это может означать, что более изысканные и дорогие вина чаще вызывают головную боль, чем более дешевые.

Однако ученым так и не удалось определить, почему некоторые люди более подвержены головной боли от красного вина, чем другие. Однако ученые намерены продолжить исследование, чтобы найти ответ на этот вопрос.

Примерно у 8% населения мира, в основном у выходцев из Восточной Азии, наблюдается дефицит фермента ALDH2, что может вызывать головные боли и приливы крови после ночи, проведенной за бокалом вина. Даже у людей с незначительным дефицитом ALDH2 дополнительное воздействие кверцетина в красном вине может привести к повышению уровня ацетальдегида до уровня, превышающего пороговое значение, вызывающее головную боль.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко
Урок Аляски
Урок Аляски Виталий Портников
План Запада после смерти Путина
План Запада после смерти Путина Рефат Чубаров