В российской Якутии возникли перебои с продуктами 16.10.2025, 13:47

Из-за нехватки денег.

В Якутии с 21 октября перестанет работать часть автобусных маршрутов между населенными пунктами республики. По данным главы Минтранса региона Владимира Сивцева, это коснется линий «Якутск — Покровск — Мохсоголох», «Якутск — Бердигестях», «Якутск — Намцы — Хатырык» и «Нижний Бестях — Чурапча», передает телеграм-канал «Честная Якутия». Возобновить работу автобусов планируется только в январе 2026 года.

Причина ограничений — отсутствие средств в бюджете на финансирование общественного транспорта. «Сейчас по ряду программ цифры отсутствуют, по нулям. Ко второму чтению финансирование появится. Давайте такие вопросы пока не задавать», — заявил во время слушаний по бюджету в парламенте республики в среду глава профильного комитета Юрий Николаев (его цитирует общественник Виталий Обедин), пишет The Moscow Times.

Также возникли проблемы с обеспечением людей едой в северных районах Якутии. «Продукты по социально значимому перечню (мука, хлеб, сахар) из-за сложных условий в этом году совсем мало доставили. Предприниматели такие продукты не возят. До Нового года еще дотянем, а дальше как?» — задался вопросом представитель Булунского улуса на заседании в парламенте. В ответ ему заявили, что вернутся к этой теме во время второго чтения бюджета. Канал «ЛБ Поток» пишет, что завозимое властями в арктические районы продовольствие, в том числе свежие яйца овощи, в первую очередь распределяется по семьям военных и учебным заведениям, а остальным местным жителям в магазинах продают то, что осталось. Речь идет, в частности, о поселке Саскылах, путь до которого от Якутска составляет 2500-2900 км.

Ранее «НеМосква» сообщала, что якутское АО «Арктическая торгово-логистическая компания», занимающееся северным завозом социально значимых продуктов, лишилась финансирования из-за отсутствия денег в бюджете. По автозимнику в 2025–2026 году поставок не будет, заявляли в компании.

На фоне нехватки денег власти Якутии готовятся провести массовые сокращения в бюджетных организациях, которые уже начались в ряде районов республики. В Федерации профсоюзов Якутии призвали не засекречивать информацию об увольнениях, на что глава регионального Минфина Валерий Алексеев заявил, что никаких сокращений не планируется, обвинив профсоюзы в «нагнетании обстановки».

По оперативным данным единого портала бюджетной системы РФ, на конец сентября совокупный дефицит регионов достиг 724,8 млрд руб. против профицита в 472,1 млрд руб. за тот же период 2024 года. Промежуточный дефицит зафиксирован в 68 субъектах (45 в прошлом году). Совокупные расходы регионов выросли на 15% год к году, до 16 трлн руб. При этом рост доходов составил лишь 6%. На этом фоне некоторые регионы, включая Ярославскую область и Дагестан, готовятся повысить налоги и сократить льготы по ним.

