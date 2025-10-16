закрыть
16 октября 2025, четверг
Том Круз и Ана де Армас расстались

  • 16.10.2025, 13:45
  • 1,038
Том Круз и Ана де Армас расстались
Том Круз и Ана де Армас

После девяти месяцев романа.

Голливудская звезда Том Круз (63 года) и актриса Ана де Армас (37 лет) расстались после девяти месяцев отношений. По словам источников, «искра между ними угасла», пара решила пойти разными путями, пишет британская газета Daily Mail.

Источник, близкий к актерам, отметил: «Том и Ана прекрасно проводили время вместе, но их роман подошел к концу».

Разрыв стал известен вскоре после того, как Ану заметили в спортзале Санта-Моники вместе с коллегой Круза по фильму «Топ Ган: Мэверик» Майлзом Теллером. Оба покинули зал и сели в разные автомобили.

Последний раз Том и Ана появлялись вместе на публике в июле — тогда они официально подтвердили отношения, проведя романтические выходные в Вудстоке, штат Вермонт. Ранее пара посещала концерт Oasis в Лондоне и отдыхала на яхте у берегов Менорки.

По данным Daily Mail, Круз был особенно заботлив и осыпал возлюбленную подарками — от цветов и книг до украшений и дизайнерской одежды. «Самый щедрый подарок — возможность путешествовать куда угодно в любой момент», — отметил источник.

Роман актеров начался в феврале, когда они встретились по рабочим делам в Лондоне. Позже их видели на ужинах и вечеринках, включая день рождения футболиста Дэвида Бекхэма.

Сейчас де Армас готовится к съемкам картины, где ей предстоит вновь поработать с Крузом. Недавно актрису также заметили на вечеринке с рэпером Bad Bunny и на Парижской неделе моды в компании друзей.

