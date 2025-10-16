Польша назвала условие, при котором откроет «Бобровники» и «Кузницу»
Если в отношениях с Беларусью появятся новые обстоятельства, Польша воспользуется ими, чтобы открыть пункты пропуска со стороны Подляского воеводства.
Об этом 15 октября сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мартин Кервиньский, передает TVP.
— Мы постоянно мониторим этот процесс. Если с точки зрения безопасности, а также отношений с нашими соседями мы будем к этому готовы — эти переходы будут открыты, — сказал Кервиньский.
С ноября 2021 года в ответ на миграционный кризис, развязанный Беларусью, Польша остановила движение через пункт пропуска «Кузница» (с беларусской стороны «Брузги»). С февраля 2023 года закрыла «Бобровники» («Берестовица») — таким был ответ на вынесенный в Беларуси приговор одному из лидеров Союза поляков Беларуси, политзаключенному Анджею Почобуту.
Работает только один пассажирский пункт пропуска — «Тересполь» («Брест») и один грузовой — «Кукурыки» («Козловичи»).