Можно ли работать без выходных всю неделю?1
- 16.10.2025, 14:23
Отвечает юрист.
Работодатель не может обязать или уговорить вас работать без выходных, говорит главный правовой инспектор труда Минского городского объединения профсоюзов Илона Парафенюк. Еe слова приводит провластная Федерация профсоюзов Беларуси.
- Наниматель обязан предоставить работнику выходные дни не позднее чем за шесть рабочих дней подряд, — говорит юристка.
То есть как минимум седьмой рабочий день должен быть выходным. Эти обязательства нанимателя регламентирует часть 8 статьи 136 Трудового кодекса.
Причём даже если вы подпишете бумагу, в которой подтвердите, что не против переработки, наниматель всё равно не имеет права не дать вам выходной.