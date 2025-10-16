Можно ли работать без выходных всю неделю? 1 16.10.2025, 14:23

иллюстративное фото

Отвечает юрист.

Работодатель не может обязать или уговорить вас работать без выходных, говорит главный правовой инспектор труда Минского городского объединения профсоюзов Илона Парафенюк. Еe слова приводит провластная Федерация профсоюзов Беларуси.

- Наниматель обязан предоставить работнику выходные дни не позднее чем за шесть рабочих дней подряд, — говорит юристка.

То есть как минимум седьмой рабочий день должен быть выходным. Эти обязательства нанимателя регламентирует часть 8 статьи 136 Трудового кодекса.

Причём даже если вы подпишете бумагу, в которой подтвердите, что не против переработки, наниматель всё равно не имеет права не дать вам выходной.

