В США ушла с молотка суперяхта российского олигарха 16.10.2025, 14:35

1,614

Фото: Osman Uras/Anadolu Agency via Getty Images

Ее оценили в $230 миллионов.

Конфискованную суперяхту российского олигарха Сулеймана Керимова наконец продали.

Хотя роскошная Amadea сменила владельца, судебные баталии продолжаются, пишет Business Insider.

Как подтвердили изданию, 106-метровая Amadea была выставлена на аукцион правительством США после того, как ее конфисковали на Фиджи в 2022 году в рамках операции KleptoCapture. На момент ареста судно оценивали в 300 миллионов долларов, хотя впоследствии стоимость снизили до около 230 миллионов.

Роскошная яхта, построенная немецкой компанией Lürssen — той же, что создавала суда для Сергея Брина и Барри Диллера, — имеет шесть палуб с бассейном-инфинити, джакузи, двумя спа-зонами, частным кинотеатром, вертолетной площадкой и даже аквариумом для лобстеров. Внутри — позолоченный бар, элитное пианино, лифты с золотой отделкой.

Несмотря на всю эту роскошь, для правительства США яхта стала обузой — ее содержание обходилось почти в 1 миллион долларов в месяц. Именно поэтому власти спешили найти покупателя, чтобы снять расходы с плеч налогоплательщиков.

Право собственности на Amadea остается спорным. После ареста судна российский бизнесмен Эдуард Худайнатов заявил, что именно он является настоящим владельцем. Суд в США признал его лишь «фиктивным владельцем», который действовал от имени другого лица, и разрешил конфискацию яхты. Худайнатов обжаловал это решение, назвав продажу «преждевременной и незаконной».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com