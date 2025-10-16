В США ушла с молотка суперяхта российского олигарха
- 16.10.2025, 14:35
- 1,614
Ее оценили в $230 миллионов.
Конфискованную суперяхту российского олигарха Сулеймана Керимова наконец продали.
Хотя роскошная Amadea сменила владельца, судебные баталии продолжаются, пишет Business Insider.
Как подтвердили изданию, 106-метровая Amadea была выставлена на аукцион правительством США после того, как ее конфисковали на Фиджи в 2022 году в рамках операции KleptoCapture. На момент ареста судно оценивали в 300 миллионов долларов, хотя впоследствии стоимость снизили до около 230 миллионов.
Роскошная яхта, построенная немецкой компанией Lürssen — той же, что создавала суда для Сергея Брина и Барри Диллера, — имеет шесть палуб с бассейном-инфинити, джакузи, двумя спа-зонами, частным кинотеатром, вертолетной площадкой и даже аквариумом для лобстеров. Внутри — позолоченный бар, элитное пианино, лифты с золотой отделкой.
Несмотря на всю эту роскошь, для правительства США яхта стала обузой — ее содержание обходилось почти в 1 миллион долларов в месяц. Именно поэтому власти спешили найти покупателя, чтобы снять расходы с плеч налогоплательщиков.
Право собственности на Amadea остается спорным. После ареста судна российский бизнесмен Эдуард Худайнатов заявил, что именно он является настоящим владельцем. Суд в США признал его лишь «фиктивным владельцем», который действовал от имени другого лица, и разрешил конфискацию яхты. Худайнатов обжаловал это решение, назвав продажу «преждевременной и незаконной».