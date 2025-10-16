По-настоящему богатые люди отказываются от предметов роскоши 1 16.10.2025, 14:35

Мировой рынок люкса переживает заметный спад.

В последние годы цена на вина, элитные автомобили, часы и недвижимость росла, но с 2023 года многое из этого стало падать в цене. Например, стоимость лучших бордоских вин снизилась на 20%, подержанные «Ролекс» — почти на 30%, а цена на роскошные дома в Лондоне и Париже практически не растет, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Причина не в том, что у богатых стало меньше денег. Число миллиардеров растет, а богатейшие 0,1% американцев владеют рекордными 14% национального богатства. Проблема в том, что роскошь перестает быть редкой и эксклюзивной. Сегодня элитные товары доступны широкой аудитории: лабораторно выращенные бриллианты неотличимы от натуральных, а вторичный рынок позволяет купить почти все — от дизайнерской одежды до частного самолета. Даже искусство дробится на доли, и теперь сотни людей могут владеть частью шедевра.

Сверхбогатые все чаще тратят деньги на эксклюзивные услуги и впечатления, а не на вещи. Цены на такие услуги как ужины в ресторанах с тремя звездами «Мишлен» или ночевки в лучших отелях Парижа, растут быстрее, чем на товары: с 2019 года индекс ультра-роскошных услуг увеличился на 90%.

Причина проста — редкость и уникальность. Мало кто может позволить себе ужин в Le Bristol с видом на Эйфелеву башню или попасть на закрытые мероприятия Нью-Йорка и Парижа. Такие впечатления невозможно «перепродать», и их ценность заключается именно в ограниченном доступе.

Таким образом, богатые предпочитают инвестировать в эксклюзивные впечатления, которые подчеркивают их уникальность и социальный статус, а не в предметы роскоши, ставшие доступными для многих.

