В Беларуси могут начать предоставлять вторую бесплатную попытку ЭКО 16.10.2025, 14:38

Процедура пользуется спросом.

В Беларуси планируют предоставлять вторую бесплатную попытку экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Когда это произойдет, рассказал заместитель начальника главного управления организации медицинской помощи – начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Минздрава Дмитрий Лазарь.

По его словам, процедура ЭКО за счет средств бюджета нынче очень востребована. Сейчас рассматривается вопрос, чтобы сделать и вторую попытку бесплатной.

– Я думаю, это станет возможным в следующем, 2026 году. Сейчас вносятся изменения в законодательство, просчитывается материальная нагрузка. После окончания этих процессов процедура будет запущена, – цитирует Дмитрия Лазаря БелТА.

Эксперт отмечает, что вторая бесплатная попытка ЭКО также будет пользоваться спросом. Согласно статистике, для женщин, впервые прошедших процедуру, примерно в 40% случаев наступает беременность. Однако есть еще и 60% женщин, для которых первая попытка не увенчалась успехом. Именно они и обратятся за вторым шансом.

За четыре года действия программы бесплатной попытки ЭКО было потрачено около 22 миллионов. За этот период проведено 6095 циклов экстракорпорального оплодотворения, в результате которых наступили 2424 клинические беременности.

