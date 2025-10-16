В 2026-ом году поднимут многие налоги
- 16.10.2025, 14:49
- 1,364
И за авто, и за недвижимость.
Чиновники планируют, что инфляция в Беларуси в 2026 году будет якобы на уровне 7%. Об этом заявил 16 октября Лукашенко на совещании о проектах прогнозных документов на 2026 год. На этот показатель чиновники ориентируются, когда принимают решение о повышении налогов, пишет «Зеркало».
Нацбанк совместно с «правительством» предлагает ее на уровне до 7%. «Значит, надо будет прописать там «до», — отметил диктатор. То есть чтобы инфляция не превысила отметку в 7% в 2026 году.
Почему важен прогноз инфляции
Чиновники на каждый год рассчитывают ожидаемый уровень инфляции. По факту этот показатель может отличаться — как в бóльшую, так и меньшую сторону.
Прогноз роста цен важен в том плане, что на него власти ориентируются, когда принимают решение о повышении налогов.
Ранее в Министерстве по налогам и сборам сообщали, что в 2026 году намерены проиндексировать сборы, которые рассчитываются в белорусских рублях. Рост ожидается на уровне прогнозируемой инфляции.
Речь в том числе и об имущественных сборах — на недвижимость, землю, транспорт.
При этом чиновники помимо индексации налогов также намерены дополнительно поднять некоторые сборы. Среди вариантов — обложить рублем дорогую недвижимость и дополнительные доходы населения. При этом подробности не сообщаются. Чиновники таким образом хотят повысить «справедливость налогообложения».