В России начали разбавлять бензин

Из-за дефицита.

Дефицит бензина в России из-за ударов дронов ВСУ по объектам нефтепереработки, который охватил уже по меньшей мере 57 регионов, стал причиной искусственного снижения качества топлива на заправках. Об этом «Национальной службе новостей» (НСН) сообщил глава Союза автосервисов России Юрий Валько. По его словам, на АЗС стали разбавлять бензин присадками.

«Производители российского бензина начали экономить на качестве из-за невозможности повышать цены. Между этими слухами и тем, что произошло, (речь идет о поломках двигателей в автомобилях Geely.— прим.) есть связь. Многие стали повышать октановое число за счет каких-то добавок из-за экономической ситуации на фоне дефицита в отдельных регионах», — сказал Валько.

Он уточнил, что пока достоверных фактов этого нет, однако подобная ситуация в России возникала около 15 лет назад: «Можно было залить топливо и сразу уехать в автосервис. Сейчас, к сожалению, можем вернуться в ту же стадию».

Дефицит бензина возник вследствие начавшейся в августе кампании украинской армии по поражению российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), в ходе которой пострадал каждый третий НПЗ в стране, или более 20 крупных заводов. По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), объемы нефтепереработки в РФ на этом фоне упали примерно на 10%, до 5 млн баррелей в сутки, и их не удастся восстановить до середины 2026 года.

Для смягчения кризиса на топливном рынке власти запретили вывоз бензина из России, в четыре раза нарастили закупки топлива в Беларуси, а также обнулили импортные пошлины, чтобы начать поставки из Китая, Южной Кореи и Сингапура.

Кроме того, в правительстве рассматривали вариант снятия запрета на использование нефтезаводами монометиланилина (ММА) — октаноповышающей присадки, позволяющей увеличить выпуск продукции. Из-за высокой токсичности и рисков онкологии это вещество запрещено в большинстве стран мира, а в России оно применялось до 2016 года.

