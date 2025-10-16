закрыть
«Убой! Как под Угледаром и Авдеевкой!»

  • 16.10.2025, 15:09
«Убой! Как под Угледаром и Авдеевкой!»

Z-пропагандист рассказал о разгроме россиян под Шахово.

Под Добропольем в ходе штурма села Шахово зафиксирована очередная волна так называемых «мясных штурмов» — плохо подготовленных атак, в которых российские военные несут огромные потери.

Об этом сообщил один из известных военных пропагандистов под ником «ЛЕОН» (168 000 подписчиков), возмущенно заявив, что ситуация повторяется уже четвёртый год подряд, пишет «Диалог».

По его словам, российские командиры вновь бросили солдат на лобовую атаку без должной подготовки и поддержки техники. В результате — десятки погибших и уничтоженные 17 единиц бронетехники.

Автор отметил, что подобные безрезультатные штурмы ранее происходили под Угледаром и Авдеевкой, где потери российских войск также исчислялись тысячами. Также он назвал действия российских командиров «убоем».

