закрыть
16 октября 2025, четверг, 15:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларусь пришло тепло с Атлантики

  • 16.10.2025, 15:17
В Беларусь пришло тепло с Атлантики

Как долго продержится +14°С?

С сегодняшнего дня на территорию Беларуси начал поступать более теплый воздух из Атлантики, что гарантирует белорусам как минимум несколько дней без ночных заморозков. Впрочем, солнечной погоды синоптики белорусам не обещают: в прогнозах дожди, а к выходным кое-где - мокрый снег.

Влажная воздушная масса, поступающая в Беларусь из Атлантики, по прогнозам, будет определять погоду в стране как минимум ближайшие пару дней: арктический воздух постепенно будет оттесняться на восток. Но, увы, из-за довольно плотного облачного покрова существенного потепления не произойдёт - до конца рабочей недели сохранится пасмурная погода, местами с небольшими дождями.

По прогнозам Белгидромета, в ближайшие дна дня опасаться ночных заморозков не стоит, а дневные максимумы, несмотря на пасмурную погоду, также будут довольно комфортными:

- в пятницу, 17 ноября, ночью +3..+9°С, максимальная днем +8..+14°С,

- в субботу, 18 ноября, ночью +1..+8°С, максимальная днем +4..+11°С, по юго-востоку до +13°С.

Как пояснили специалисты, ближе к выходным к территории Беларуси с востока подойдут фронты небольшого и неактивного циклона, медленно смещающегося из стран Балтии. Как следствие, в ночь на субботу дождливый фронт охватит всю территорию страны и на выходные специалисты спрогнозировали обложные дожди на весь день.

Для Гродненской области на субботу и вовсе уже объявили жёлтый уровень опасности из-за потенциально опасных ливней.

Судя по оперативным данным Белгидромета, среднесуточная температура в выходные начнёт постепенно опускаться. На воскресенье, 19 октября, официальные синоптики спрогнозировали дневные максимумы не выше +3..+9°С. отдельным районам страны - мокрый снег, в других - сильные дожди с порывистым ветром. При средней минимальной ночной температуре по стране в +1..+7°С, в отдельных районах при прояснениях возможны заморозки до 0..-2°С.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко
Урок Аляски
Урок Аляски Виталий Портников
План Запада после смерти Путина
План Запада после смерти Путина Рефат Чубаров