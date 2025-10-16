Ученые: Черные дыры могут двигаться и «просыпаться» 7 16.10.2025, 15:38

Такого еще не видели астрономы.

Астрономы впервые обнаружили событие приливного разрушения, связанное со сверхмассивной черной дырой, которая не находится в центре галактики. Это событие приливного разрушения, получившее название AT 2024tvd, создало яркое радиоизлучение с самой быстрой эволюцией среди всех известных событий, связанных с разрушением звезды черной дырой.

Исследование, опубликованное в журнале The Astrophysical Journal Letters, показывает, что огромные черные дыры могут перемещаться и могут возобновлять активность после, казалось бы, периода бездействия, пишет Phys (перевод - «Фокус».

Известно, что сверхмассивные черные дыры находятся в центрах галактик. Когда к ним приближается звезда, то гравитация черной дыры разрывает эту звезду на части и постепенно поглощает. Это называется событием приливного разрушение, во время которого происходит выброс вещества и выделяется излучение, в том числе и в радиодиапазоне. Черные дыры, которые не являются активными, то есть не поглощают очень много материи, считаются «спящими».

Теперь же астрономы с помощью нескольких самых мощных наземных радиотелескопов впервые наблюдали как сверхмассивная черная дыра разрывает звезду на части вдали от центра галактики. При этом черная дыра выбрасывала вещество и выпускала очень яркое радиоизлучение, которое эволюционировало с чрезвычайной скоростью. Это открытие ставит под сомнение представления о том, где находятся черные дыры и как они себя ведут.

Астрономы говорят, что они никогда не видели такого яркого радиоизлучения от черной дыры, которая разрывает звезду, да еще и вдали от центра галактики.

Исследование показало, что событие приливного разрушения произошло на расстоянии примерно 2600 световых лет от центра галактики, в которой находится черная дыра. Это говорит о том, что сверхмассивные черные дыры могут перемещаться.

Астрономы обнаружили два отдельных потока вещества и радиоизлучения из окрестностей черной дыры, которые возникли не сразу после разрушения звезды, а спустя несколько месяцев. Это говорит о том, что черные дыры могут «просыпаться» после периодов кажущегося бездействия.

Это открытие имеет важное значение для понимания эволюции галактик и поведения черных дыр. Исследование показывает, что в галактиках могут существовать блуждающие или смещенные сверхмассивные черные дыры вдали от их центров. По словам ученых, также данные говорят о том, что процессы, с помощью которых черные дыры выбрасывают вещество, могут быть более сложными, чем считалось ранее.

Несмотря на то, что черные дыры являются поглотителями материи, они "съедают" не все, что попадает в гравитационное поле черной дыры. Часть вещества выбрасывается в космос с выделением излучения. То есть сама черная дыра не создает излучение, это делает только связанное с ней вещество за пределами горизонта событий черной дыры.

