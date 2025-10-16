Эксперты раскрыли, какова реальная дальность современной ракеты Tomahawk 4 16.10.2025, 15:48

2,770

Существует несколько версий данной ракеты.

При упоминании крылатой ракеты Tomahawk часто называется совершенно разная дальность ее полета. Часто заявляется, что она способна преодолеть 2500 км, тем не менее не все так просто, пишет Defense Express.

Отмечается, что в актуальных версиях Tomahawk ее дальность составляет около 1600 км. В издании объяснили, что путаница возникла из-за того, что эта крылатая ракета была принята на вооружение в 1983 году, и за это время прошла целый ряд модернизаций. Более того, существуют разные версии ракеты.

Tomahawk Block V, которая является последней версией ракеты на сегодняшний день, появилась в 2021 году. Также остается актуальной модификация Block IV, которая была представлена в 2006 году. С 1993 года выпускалась версия Block III.

В издании рассказали, что максимальная дальность Tomahawk в 2500 км была достигнута только в первой версии TLAM-N и в Block II TLAM-A. Эти варианты были разработаны под ядерную боевую часть W80. Вес ядерной боевой части W80 составлял всего 130 кг, в то время как обычная конвенционная боевая часть имеет вес около 450 кг.

По имеющейся информации, в 2010 году все ракеты Tomahawk с ядерной боевой частью были сняты с вооружения. В издании подчеркнули, что на данный момент ни один Tomahawk не имеет дальности в 2500 км, как минимум официально.

Кроме того, все ядерные версии ракеты были переформатированы в конвенционные. В издании отметили, что из-за этого неядерная версия Block II уже имела дальность всего 1300 км.

Tomahawk Block III отличался уменьшенным весом боевой части по сравнению с неядерным Block II. Она была меньше оригинальной, но имела ту же убойную силу. Заявленная дальность этой версии ракеты составляла уже 1700 км.

Уже в версии Block IV появилась возможность перепрограммирования в полете за счет спутникового двустороннего канала передачи данных и улучшенной системы навигации. Тем не менее дальность снизилась до 1600 км, добавили в издании.

В издании упомянули, что Tomahawk Block V имеет две подверсии - Vb для поражения наземных целей с дальностью 1600 км, а также Va для поражения морских целей, вероятно, с уменьшенной дальностью.

В издании считают, что если США все же согласятся передать Украине Tomahawk, это будут крылатые ракеты с дальностью 1600 км. Также это могут быть ракеты в версии Block III с дальностью 1700 км, если все единицы еще не утилизированы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com