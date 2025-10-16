Лукашенко избавляется от чиновников 4 16.10.2025, 15:58

Главу Гомельского райисполкома внезапно уволили.

После очередной перетасовки чиновников местной вертикали, когда в нескольких районах Гомельской области сменились руководители, из колоды выпал экс-председатель Гомельского райисполкома Дмитрий Козел. Причем, это случилось внезапно, и о своем увольнении руководитель узнал уже по факту, как выяснил «Флагшток».

13 октября по согласованию с Лукашенко председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко сменил глав четырех райисполкомов: Гомельского, Житковичского, Наровлянского и Лоевского. Решения формально утвердили на внеочередных сессиях так называемых райсоветов.

В отчетах об этом судьба некоторых уволенных руководителей косвенно упоминается. Например, бывший лоевский председатель Олег Таргонский «продолжит государственную службу в Октябрьском районе», то есть пошел на понижение.

В Житковичах бывшего главу района Николая Пьявко проводили торжественно и «тепло поздравили с новым этапом в карьере» (каким — не уточняется), вручили почетную грамоту.

А вот о судьбе уволенного председателя Гомельского райисполкома Дмитрия Козела вообще ничего не сообщается.

Представляя нового главу района, экс-гендиректора «Гомсельмаша» Александра Новикова, Крупко заявил, что ему «предстоит вплотную заняться различными вопросами: от поиска новых векторов развития до улучшения инфраструктуры», а также решать задачи, «направленные на стабильную работу предприятий и организаций района».

Интересно, что остается вакантной должность первого заместителя председателя Гомельского райисполкома — начальника управления сельского хозяйства и продовольствия. Был ли он уволен вместе с Козелом, или это случилось ранее, и есть ли здесь взаимосвязь — журналисты пока выясняют.

Вероятно, последний, кто занимал эту должность, — Алексей Жерноселов. Его данные еще не успели удалить с сайта Agropk.by. Судьба этого чиновника также пока остается загадкой.

