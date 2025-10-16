Белоруска 1,5 года собирала монеты в бутылку от газировки 5 16.10.2025, 16:07

2,332

Фото: Shutterstock.com

Сколько ей удалось накопить?

В TikTok завирусилось видео жительницы Бобруйска, которая в течение полутора лет собирала монеты номиналом 1 и 2 рубля в бутылку из-под «Крем-соды». Результат эксперимента удивил не только ее подписчиков, но и саму девушку. «Онлайнер» рассказал, сколько ей удалось накопить за это время.

История накоплений разделена на два ролика, которые вместе собрали более 720 тысяч просмотров и сотни комментариев.

По словам девушки, строгого плана у нее не было: монеты бросали в бутылку «когда были». На подсчет ушло немало времени: чтобы не запутаться, она раскладывала монеты стопками по 10 рублей.

В итоге в бутылке оказалось 1566 рублей. Все монеты бобруйчанка впоследствии разменяла на купюры в магазинах.

