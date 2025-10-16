закрыть
В польском Вроцлаве проходит Фестиваль независимой белорусской культуры

  • 16.10.2025, 16:27
В польском Вроцлаве проходит Фестиваль независимой белорусской культуры

Уже в 13-й раз.

В польском Вроцлаве проходит XIII Фестиваль независимой белорусской культуры. Мероприятия стартовали 14 октября и продлятся до 19 октября 2025 года.

Традиционный фестиваль стал пространством встречи независимых творческих личностей из разных сфер — музыкантов, художников, актёров, писателей, режиссёров и фотографов. В программе — концерты, спектакли, литературные презентации, выставки, а также кинопоказы и дискуссии.

Лозунг нынешнего фестиваля, как рассказали сайту Charter97.org организаторы, «Я есть!» («Jestem!»)

«Это не только манифест присутствия, но и призыв к действию, к возвращению собственного голоса и творческой свободы. Это послание особенно важно для белорусов и белорусок в эмиграции, для которых фестиваль уже много лет является безопасной гаванью и местом, где можно представить искусство, свободное от цензуры», — говорят организаторы.

Во время фестиваля также будет вручена Премия за поддержку и развитие белорусской культуры. Награждение состоится в воскресенье, 19 октября, в 15:00 по адресу: Centrum na Przedmieściu, ул. Przodzinskiego 39a.

В субботу, 18 октября, пройдет спектакль «Emaho Emaso» — постановка «Тутэйшага тэатра» под режиссурой Андрея Савченко.

Показ спектакля пройдет в 19:00 по адресу: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego, Scena im. Tadeusza Różewicza, Braniborska 59.

Организатором фестиваля выступил фонд «Za Wolność Waszą i Naszą».

Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

