Министр обороны Швеции назвал лучший путь к миру в Украине

В прошлом году Россия потеряла сотни тысяч военных.

Лучший путь к миру в Украине заключается в наращивании военной помощи Киеву и усилении санкционного давления на Россию.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

- Я думаю, что лучший путь к миру в Украине заключается в увеличении военной помощи Украине и усилении санкций против России, - сказал он.

По словам министра, необходимо увеличить санкционное давление, особенно в энергетическом секторе, а также активнее бороться с так называемым «теневым флотом» Москвы, идентифицируя больше судов.

Кроме того, Йонсон отметил важность использования замороженных российских активов для поддержки украинской оборонной промышленности.

«Тогда Путин поймет, что эта война также угрожает основе его власти. И он знает, что не будет успешным в этой войне. И он не был успешным», - подчеркнул министр обороны Швеции.

Также он напомнил, что в прошлом году Россия потеряла более 300 тысяч военных, а в целом смогла захватить менее 0,5% территории.

