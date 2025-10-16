закрыть
16 октября 2025, четверг, 17:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Министр обороны Швеции назвал лучший путь к миру в Украине

  • 16.10.2025, 16:39
  • 1,012
Министр обороны Швеции назвал лучший путь к миру в Украине

В прошлом году Россия потеряла сотни тысяч военных.

Лучший путь к миру в Украине заключается в наращивании военной помощи Киеву и усилении санкционного давления на Россию.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

- Я думаю, что лучший путь к миру в Украине заключается в увеличении военной помощи Украине и усилении санкций против России, - сказал он.

По словам министра, необходимо увеличить санкционное давление, особенно в энергетическом секторе, а также активнее бороться с так называемым «теневым флотом» Москвы, идентифицируя больше судов.

Кроме того, Йонсон отметил важность использования замороженных российских активов для поддержки украинской оборонной промышленности.

«Тогда Путин поймет, что эта война также угрожает основе его власти. И он знает, что не будет успешным в этой войне. И он не был успешным», - подчеркнул министр обороны Швеции.

Также он напомнил, что в прошлом году Россия потеряла более 300 тысяч военных, а в целом смогла захватить менее 0,5% территории.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко
Урок Аляски
Урок Аляски Виталий Портников
План Запада после смерти Путина
План Запада после смерти Путина Рефат Чубаров