Латвия предотвратила контрабанду в двух партиях лука 3,6 миллионов сигарет, включая белорусские

Латвия предотвратила контрабанду в двух партиях лука 3,6 миллионов сигарет, включая белорусские1
- 16.10.2025, 16:56
Они были спрятаны в тайниках грузовых авто.
Сотрудники таможенного управления Службы государственных доходов (СГД) Латвии предотвратили контрабанду 3.635.120 сигарет (181.756 пачек), которые были спрятаны в тайниках в грузовых автомобилях, перевозящих лук, сообщила СГД.
1 октября при углубленном досмотре на таможенном пункте Терехово (граница с Россией) перевозившего свежий лук грузовика с литовскими номерами, таможенники обнаружили, что в нижней части коробок с луком имеется двойной отсек, в котором были спрятаны сигареты.
По итогам полного досмотра грузового транспортного средства было изъято 1.826.920 сигарет (91.346 пачек). Более половины из них составили сигареты Oris различных марок без акцизных марок, остальные — сигареты Cavallo с акцизными марками Российской Федерации, Korona, Queen и Dove с акцизными марками Беларуси и сигареты Zumerret без акцизных марок.
4 октября аналогичный случай произошел на таможенном пункте Гребнево, также на границе с Латвии с Россией. В этот раз вместе с луком перевозили 1.808.200 сигарет (90.410 пачек) марок Oris, NZ, Queen, Dove и Minsk.
В обоих случаях Департаментом налоговой и таможенной полиции СГД возбуждено уголовное дело по факту установленного преступления по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного закона (контрабанда в особо крупном размере).