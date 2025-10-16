Honor анонсировала выход смартфона с роботизированной рукой 16.10.2025, 18:09

Рука держит камеру и предназначена для фотографирования в любых условиях

Китайская корпорация Honor анонсировала выход смартфона с роботизированной рукой. Об этом сообщает издание The Verge.

Компания показала концептуальный телефон, который может выйти в ближайшие годы. Аппарат получил прямоугольный корпус и роборуку, которая крепится на шарнире. Она держит камеру и предназначена для фотографирования в любых условиях. В неактивном состоянии манипулятор складывается и размещается в нише корпуса.

Создавшие девайс инженеры рассказали, что смартфон будет ориентирован на любителей мобильной фотографии. Телефон будет глубоко интегрирован с искусственным интеллектом. «Он становится эмоциональным спутником, который чувствует, адаптируется и развивается автономно, подобно роботу», — заметили в Honor.

Журналисты The Verge сравнили роборуку с экшен-камерой на подвесе, которая имеет систему стабилизации и может автономно работать. В Honor пообещали раскрыть подробности о концепте на выставке Mobile World Congress, которая состоится в марте 2026 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com