16 октября 2025, четверг, 18:41
Honor анонсировала выход смартфона с роботизированной рукой

  • 16.10.2025, 18:09
Honor анонсировала выход смартфона с роботизированной рукой

Рука держит камеру и предназначена для фотографирования в любых условиях

Китайская корпорация Honor анонсировала выход смартфона с роботизированной рукой. Об этом сообщает издание The Verge.

Компания показала концептуальный телефон, который может выйти в ближайшие годы. Аппарат получил прямоугольный корпус и роборуку, которая крепится на шарнире. Она держит камеру и предназначена для фотографирования в любых условиях. В неактивном состоянии манипулятор складывается и размещается в нише корпуса.

Создавшие девайс инженеры рассказали, что смартфон будет ориентирован на любителей мобильной фотографии. Телефон будет глубоко интегрирован с искусственным интеллектом. «Он становится эмоциональным спутником, который чувствует, адаптируется и развивается автономно, подобно роботу», — заметили в Honor.

Журналисты The Verge сравнили роборуку с экшен-камерой на подвесе, которая имеет систему стабилизации и может автономно работать. В Honor пообещали раскрыть подробности о концепте на выставке Mobile World Congress, которая состоится в марте 2026 года.

