закрыть
16 октября 2025, четверг, 18:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Греции работодателям разрешили вводить 13-часовой рабочий день

  • 16.10.2025, 18:09
В Греции работодателям разрешили вводить 13-часовой рабочий день

Работодатель имеет право устанавливать такой график только 37 дней в году.

Греческие предприниматели получили право устанавливать 13-часовой рабочий день. Соответствующий законопроект одобрил парламент этой европейской страны. Об этом сообщил канал Mesogeios TV.

Принятию этого документа не помешали ни бурные уличные протесты и забастовки, ни напряженные парламентские дебаты. Законопроект министерства труда Греции, который предполагает 13-часовой рабочий день, был одобрен депутатами.

Впрочем, глава названного ведомства Ники Керамеос заявила, что использовать термин 13-часовой рабочий день не совсем верно. Эту точку зрения она обосновала тем, что работодатель имеет право устанавливать такой график только 37 дней в году и должен доплачивать сотрудникам 40 процентов от их почасовой зарплаты. Кроме того, она сослалась на отдельные случаи, когда некоторые работники сами требовали увеличения рабочего времени, трудясь 6 и 7 дней в неделю.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко
Урок Аляски
Урок Аляски Виталий Портников
План Запада после смерти Путина
План Запада после смерти Путина Рефат Чубаров