В Греции работодателям разрешили вводить 13-часовой рабочий день 16.10.2025, 18:09

Работодатель имеет право устанавливать такой график только 37 дней в году.

Греческие предприниматели получили право устанавливать 13-часовой рабочий день. Соответствующий законопроект одобрил парламент этой европейской страны. Об этом сообщил канал Mesogeios TV.

Принятию этого документа не помешали ни бурные уличные протесты и забастовки, ни напряженные парламентские дебаты. Законопроект министерства труда Греции, который предполагает 13-часовой рабочий день, был одобрен депутатами.

Впрочем, глава названного ведомства Ники Керамеос заявила, что использовать термин 13-часовой рабочий день не совсем верно. Эту точку зрения она обосновала тем, что работодатель имеет право устанавливать такой график только 37 дней в году и должен доплачивать сотрудникам 40 процентов от их почасовой зарплаты. Кроме того, она сослалась на отдельные случаи, когда некоторые работники сами требовали увеличения рабочего времени, трудясь 6 и 7 дней в неделю.

