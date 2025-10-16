Некоторые поезда на Полоцк и Оршу отменят
- 16.10.2025, 18:10
Другие будут следовать по измененному маршруту.
Некоторые поезда на участке Могилев — Орша отменят, другие будут следовать по измененному маршруту из-за планового ремонта железнодорожного моста на перегоне Копысь — Шклов, сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.
Поезд № 634/633 Коммунары — Гродно отправлением со станции Коммунары 29 октября 2025 года будет следовать измененным маршрутом через станции Климовичи, Кричев-1, Ходосы, Темный Лес, Погодино, Орша и далее действующим расписанием до станции Гродно. На участке Кричев — Могилев — Орша указанный поезд будет отменен.
Поезд № 606 Брест — Полоцк с беспересадочными вагонами Гомель — Полоцк отправлением из Бреста и Гомеля 28 октября 2025 года проследует измененным расписанием.
Поезд № 705/706 Полоцк — Могилев — Полоцк будет отменен.