Президент Мадагаскара подтвердил побег из страны 16.10.2025, 18:19

Военные взяли власть в свои руки.

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина официально подтвердил свой отъезд из страны. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на коммюнике африканского лидера.

«Андри Радзуэлина подтвердил, что «покинул страну», — сказано в сообщении агентства.

14 октября нижняя палата парламента Мадагаскара, Национальная ассамблея, проголосовала за отстранение от власти Радзуэлины. После импичмента, вынесенного президенту страны, военные в Мадагаскаре взяли власть в свои руки.

