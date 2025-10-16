Президент Мадагаскара подтвердил побег из страны
- 16.10.2025, 18:19
Военные взяли власть в свои руки.
Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина официально подтвердил свой отъезд из страны. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на коммюнике африканского лидера.
«Андри Радзуэлина подтвердил, что «покинул страну», — сказано в сообщении агентства.
14 октября нижняя палата парламента Мадагаскара, Национальная ассамблея, проголосовала за отстранение от власти Радзуэлины. После импичмента, вынесенного президенту страны, военные в Мадагаскаре взяли власть в свои руки.