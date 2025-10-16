закрыть
16 октября 2025, четверг, 18:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко: Хватит уже этих дворцов и культурных объектов

  • 16.10.2025, 18:27
Лукашенко: Хватит уже этих дворцов и культурных объектов

Узурпатор призвал не строить больше музеев и санаториев, а направлять деньги на сельское хозяйство.

Александр Лукашенко в ходе совещания о проектах прогнозных документов на 2026 год призвал пересмотреть вопросы строительства по госпрограммам, сообщает пресс-служба диктатора.

«При этом я хочу заметить, премьер-министр, я уверен, это исполнит, – ему поручено ни в коем случае не заниматься строительством и созданием того, без чего сегодня и завтра, возможно, можем обойтись. Смотрю, эти офисы, дворцы на местах. Еще там чего-то», – заявил Лукашенко.

В качестве более приоритетной альтернативы он назвал строительство комплексов для содержания крупного рогатого скота, а также жилые дома.

«Хватит уже этих дворцов и культурных объектов. Важнее, наверное, людям построить жилье. Не надо разбрасываться деньгами, которых у вас нет. Объективно надо ситуацию оценивать и прекратить строительство всяких музеев, домов отдыха и прочего. Эти надо задействовать», – указал диктатор.

Он напомнил о том, что сейчас идет стройка нового здания Национального исторического музея, в который вложены как деньги государства, так и средства благотворительных пожертвований.

«И достаточно этого одного музея [речь о строительстве в Минске нового здания. – Прим.]. Достаточно! Люди приедут, будут смотреть, потому что на местах их уже океан. То же самое и по другим объектам», – отметил Лукашенко.

Отметим, Лукашенко построил для себя около двух десятков дворцов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко
Урок Аляски
Урок Аляски Виталий Портников
План Запада после смерти Путина
План Запада после смерти Путина Рефат Чубаров