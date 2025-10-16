Лукашенко: Хватит уже этих дворцов и культурных объектов 16.10.2025, 18:27

Узурпатор призвал не строить больше музеев и санаториев, а направлять деньги на сельское хозяйство.

Александр Лукашенко в ходе совещания о проектах прогнозных документов на 2026 год призвал пересмотреть вопросы строительства по госпрограммам, сообщает пресс-служба диктатора.

«При этом я хочу заметить, премьер-министр, я уверен, это исполнит, – ему поручено ни в коем случае не заниматься строительством и созданием того, без чего сегодня и завтра, возможно, можем обойтись. Смотрю, эти офисы, дворцы на местах. Еще там чего-то», – заявил Лукашенко.

В качестве более приоритетной альтернативы он назвал строительство комплексов для содержания крупного рогатого скота, а также жилые дома.

«Хватит уже этих дворцов и культурных объектов. Важнее, наверное, людям построить жилье. Не надо разбрасываться деньгами, которых у вас нет. Объективно надо ситуацию оценивать и прекратить строительство всяких музеев, домов отдыха и прочего. Эти надо задействовать», – указал диктатор.

Он напомнил о том, что сейчас идет стройка нового здания Национального исторического музея, в который вложены как деньги государства, так и средства благотворительных пожертвований.

«И достаточно этого одного музея [речь о строительстве в Минске нового здания. – Прим.]. Достаточно! Люди приедут, будут смотреть, потому что на местах их уже океан. То же самое и по другим объектам», – отметил Лукашенко.

Отметим, Лукашенко построил для себя около двух десятков дворцов.

