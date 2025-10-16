Politico: Зеленский считает, что наступление россиян на востоке Украины станет последним 16.10.2025, 18:30

В следующем году уже можно будет говорить о мире.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что текущее наступление России на Востоке может быть последней крупной военной активностью россиян. В следующем году уже можно будет говорить о мире.

Об этом сообщает Politico.

Издание со ссылкой на собственные источники пишет, что такое мнение Зеленский высказал во время закрытого заседания с депутатами от «Слуги народа». Зеленский предположил, что наступление россиян на Востоке, которое сейчас усиливается — это последнее крупное наземное наступление РФ в войне.

Украине придется пережить суровую зиму, поскольку российские теракты против энергетики усиливаются. Тем не менее Зеленский сказал депутатам, что ожидает реальной возможности достичь перемирия, хотя это будет нелегко.

На Россию нужно оказать значительно большее экономическое и военное давление, чтобы заставить ее к миру. Российский диктатор Владимир Путин должен понять, что переговоры являются единственным логическим результатом, поскольку продолжение войны обескровит РФ, не предоставив никаких больших преимуществ.

Президент США Дональд Трамп полон желания остановить войну в Украине, чтобы рассчитывать на Нобелевскую премию мира в следующем году, пишет издание. Именно на этом планирует сыграть Украина: высокопоставленная украинская делегация ведет переговоры в Вашингтоне о помощи в восстановлении энергетики и принуждении РФ к миру.

Сам президент Зеленский посетит Вашингтон 17 октября, и проведет там личную встречу с Трампом. Именно поэтому, добавляет издание, украинцы считают, что сейчас ситуация может измениться в их пользу.

