закрыть
16 октября 2025, четверг, 18:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Самый популярный в мире блогер решил открыть собственный банк

  • 16.10.2025, 18:35
Самый популярный в мире блогер решил открыть собственный банк
Джимми Дональдсон

Что известно.

Самый популярный в мире YouTube-блогер MrBeast (Джимми Дональдсон) подал заявку на регистрацию товарного знака MrBeast Financial, что указывает на возможное появление у него собственного банковского приложения. Заявка, поданная 13 октября, описывает мобильное приложение для банковских услуг, которое может включать операции с криптовалютой, инвестиционный банкинг и выпуск кредитных карт. Об этом сообщает издание Newsweek.

На данный момент заявка еще не одобрена, и полные детали этого начинания остаются неясными. Согласно документам, поданным в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO), бренд будет использоваться для загружаемого программного обеспечения, связанного с банковскими услугами, краткосрочными авансами наличными, обменом криптовалют, управлением инвестициями, потребительским кредитованием, страхованием и финансовым консультированием.

Владельцем заявки указана компания Beast Holdings LLC. Этот шаг подтверждает слухи, циркулировавшие с марта, о том, что компания MrBeast изучала возможность создания финансового сервиса. Прежде Дональдсон уже успешно запускал сторонние бизнес-проекты, такие как сеть ресторанов быстрого питания Beast Burgers, бренд шоколада Feastables и сервис Lunchly.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко
Урок Аляски
Урок Аляски Виталий Портников
План Запада после смерти Путина
План Запада после смерти Путина Рефат Чубаров