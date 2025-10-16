Самый популярный в мире блогер решил открыть собственный банк 16.10.2025, 18:35

Джимми Дональдсон

Что известно.

Самый популярный в мире YouTube-блогер MrBeast (Джимми Дональдсон) подал заявку на регистрацию товарного знака MrBeast Financial, что указывает на возможное появление у него собственного банковского приложения. Заявка, поданная 13 октября, описывает мобильное приложение для банковских услуг, которое может включать операции с криптовалютой, инвестиционный банкинг и выпуск кредитных карт. Об этом сообщает издание Newsweek.

На данный момент заявка еще не одобрена, и полные детали этого начинания остаются неясными. Согласно документам, поданным в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO), бренд будет использоваться для загружаемого программного обеспечения, связанного с банковскими услугами, краткосрочными авансами наличными, обменом криптовалют, управлением инвестициями, потребительским кредитованием, страхованием и финансовым консультированием.

Владельцем заявки указана компания Beast Holdings LLC. Этот шаг подтверждает слухи, циркулировавшие с марта, о том, что компания MrBeast изучала возможность создания финансового сервиса. Прежде Дональдсон уже успешно запускал сторонние бизнес-проекты, такие как сеть ресторанов быстрого питания Beast Burgers, бренд шоколада Feastables и сервис Lunchly.

