Украина получила первые партии оружия в рамках PURL 2 16.10.2025, 18:38

В настоящее время к доставке готовятся еще две партии вооружений.

Украина получила первые две партии вооружения в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) по закупке американского оружия для последующей передачи Киеву. Об этом со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, в настоящее время к доставке готовятся еще две партии вооружений.

«Две первые партии были доставлены, еще две следующие готовятся», — передает агентство со ссылкой на украинского чиновника.

16 октября министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что обязательства союзников Киева по программе PURL, которые они предоставили в ходе переговоров в Брюсселе, составили всего $422 млн. По его словам, украинская сторона получила обещания от нескольких стран по предоставлению двусторонней военной помощи, включая Швецию ($8 млрд), Чехию ($72 млн), Канаду ($20 млн), Португалию ($12 млн), а также от Финляндии без указания стоимости.

Он добавил, что Норвегия, Нидерланды, Канада и Исландия поддержали Киев в вопросе инвестиций в оборонно-промышленный сектор на общую сумму более $715 млн.

