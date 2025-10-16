закрыть
16 октября 2025, четверг, 19:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина получила первые партии оружия в рамках PURL

2
  • 16.10.2025, 18:38
  • 1,956
Украина получила первые партии оружия в рамках PURL

В настоящее время к доставке готовятся еще две партии вооружений.

Украина получила первые две партии вооружения в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) по закупке американского оружия для последующей передачи Киеву. Об этом со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, в настоящее время к доставке готовятся еще две партии вооружений.

«Две первые партии были доставлены, еще две следующие готовятся», — передает агентство со ссылкой на украинского чиновника.

16 октября министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что обязательства союзников Киева по программе PURL, которые они предоставили в ходе переговоров в Брюсселе, составили всего $422 млн. По его словам, украинская сторона получила обещания от нескольких стран по предоставлению двусторонней военной помощи, включая Швецию ($8 млрд), Чехию ($72 млн), Канаду ($20 млн), Португалию ($12 млн), а также от Финляндии без указания стоимости.

Он добавил, что Норвегия, Нидерланды, Канада и Исландия поддержали Киев в вопросе инвестиций в оборонно-промышленный сектор на общую сумму более $715 млн.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко
Урок Аляски
Урок Аляски Виталий Портников
План Запада после смерти Путина
План Запада после смерти Путина Рефат Чубаров