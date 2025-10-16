В США выпустили юбилейную монету со Стивом Джобсом 3 16.10.2025, 18:48

1,138

Ее номинал – $1.

Монетный двор США представил памятную монету с изображением сооснователя и бывшего руководителя Apple Стивом Джобсом номиналом $1.

Как отмечается, на аверсе вокруг изображения будет надпись «Соединенные Штаты Америки», «Калифорния», «Стив Джобс» и «Создай что-то превосходное».

В феврале увековечить память Стива Джобса на монете предложил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Глава региона отметил, что Стив Джобс «олицетворяет уникальный бренд инноваций, на котором держится Калифорния». Он также подчеркнул вклад Джобса в различные отрасли, начиная с Pixar Animation Studios и их первого полнометражного компьютерного анимационного фильма «История игрушек», и заканчивая его работой в Apple, где были созданы революционные продукты, такие как Apple II и Macintosh, iPod, iPhone и iPad.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com