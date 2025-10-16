закрыть
16 октября 2025, четверг, 19:49
В США выпустили юбилейную монету со Стивом Джобсом

3
  • 16.10.2025, 18:48
  • 1,138
В США выпустили юбилейную монету со Стивом Джобсом

Ее номинал – $1.

Монетный двор США представил памятную монету с изображением сооснователя и бывшего руководителя Apple Стивом Джобсом номиналом $1.

Как отмечается, на аверсе вокруг изображения будет надпись «Соединенные Штаты Америки», «Калифорния», «Стив Джобс» и «Создай что-то превосходное».

В феврале увековечить память Стива Джобса на монете предложил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Глава региона отметил, что Стив Джобс «олицетворяет уникальный бренд инноваций, на котором держится Калифорния». Он также подчеркнул вклад Джобса в различные отрасли, начиная с Pixar Animation Studios и их первого полнометражного компьютерного анимационного фильма «История игрушек», и заканчивая его работой в Apple, где были созданы революционные продукты, такие как Apple II и Macintosh, iPod, iPhone и iPad.

