закрыть
16 октября 2025, четверг, 19:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Генерал-полковника Фомина отправят в отставку с поста заместителя министра обороны РФ

1
  • 16.10.2025, 18:53
  • 1,602
СМИ: Генерал-полковника Фомина отправят в отставку с поста заместителя министра обороны РФ

Он входил в российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле.

Генерал-полковник Александр Фомин, входивший в российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, готовится к отставке с поста заместителя министра обороны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к военному ведомству.

По данным источников, указ о кадровых перестановках уже подготовлен. На место Фомина будет назначен первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков.

66-летний Фомин курировал в Минобороны РФ вопросы международного военного сотрудничества. Он возглавлял Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству с 2012 по 2017 год, после чего занял пост замминистра обороны.

Новый замминистра обороны Василий Осьмаков, 42-летний выпускник МГУ по специальности «востоковедение», работает в Минпромторге с 2008 года. На его место первым замминистра промышленности и торговли, по данным источников, назначен Кирилл Лысогорский.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко
Урок Аляски
Урок Аляски Виталий Портников
План Запада после смерти Путина
План Запада после смерти Путина Рефат Чубаров