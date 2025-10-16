На белорусский авторынок вышел новый бренд 3 16.10.2025, 19:08

3,200

Что с ценами.

На белорусском авторынке появились машины очередного бренда — Rox. Речь о китайских гибридных внедорожниках.

Купить эти машины можно в автосалоне «Атлант-М Электромобили» в Минске на проспекте Независимости, 202/1. Здесь же находится и сервисный центр. Поставками занимается компания «Крафт кёнинг».

Сейчас в модельном ряду значится одна модель — Rox 01 (ранее известный как Polestones 01). Белорусам доступны как 6-, так и 7-местные версии. В первом случае цена начинается от 72 000 долларов, во втором — от 70 000 по курсу.

Автомобиль имеет последовательную гибридную силовую установку: 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель служит генератором, а тягу обеспечивают два электромотора общей мощностью 476 л. с. Он оснащен батареей на 56 кВт·ч, имеет запас хода до 1338 км (по CLTC) и может разгоняться до 100 км/ч за 5,5 секунды.

