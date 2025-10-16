Луканомика изжила себя
16.10.2025
Лукашенко потребовал «неимоверных усилий» из-за «неоднозначности» в экономике.
До конца 2025 года необходимо приложить «неимоверные усилия» для выполнения всех параметров завершающейся шестилетней программы, заявил Александр Лукашенко на совещании, его слова передает пресс-служба.
«Есть текущий спад в ряде традиционных отраслей. Три из пяти важнейших параметров прогноза на этот год не выполняются. Валовой внутренний продукт увеличился меньше чем на 2% за восемь месяцев», — сказал Лукашенко.
Кроме того, наблюдается проседание показателей промышленной отрасли — 99,2%: «Более того, ухудшение динамики ее работы наблюдается начиная с первого квартала».