16 октября 2025, четверг, 19:50
Архив новостей
Луканомика изжила себя

  • 16.10.2025, 19:14
  • 1,516
Луканомика изжила себя

Лукашенко потребовал «неимоверных усилий» из-за «неоднозначности» в экономике.

До конца 2025 года необходимо приложить «неимоверные усилия» для выполнения всех параметров завершающейся шестилетней программы, заявил Александр Лукашенко на совещании, его слова передает пресс-служба.

«Есть текущий спад в ряде традиционных отраслей. Три из пяти важнейших параметров прогноза на этот год не выполняются. Валовой внутренний продукт увеличился меньше чем на 2% за восемь месяцев», — сказал Лукашенко.

Кроме того, наблюдается проседание показателей промышленной отрасли — 99,2%: «Более того, ухудшение динамики ее работы наблюдается начиная с первого квартала».

