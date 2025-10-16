закрыть
16 октября 2025, четверг, 19:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Умер глава генерального штаба хуситов

  • 16.10.2025, 19:27
  • 1,254
Умер глава генерального штаба хуситов

Что известно.

Движение «Ансар Аллах», контролирующее примерно треть территории Йемена, заявило о смерти начальника генштаба вооруженных сил, сформированных хуситами, Мухаммеда аль-Гамари.

Хуситы не раскрыли, почему погиб аль-Гамари. Однако известно, что он был приоритетной целью израильского удара по Сане в августе.

В конце сентября израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам движения «Ансар Аллах» в йеменской столице Сане, о чем заявил израильский министр обороны Исраэль Кац.

10 сентября израильские военные атаковали военные объекты хуситов в районах Саны и провинции Эль-Джауф в Йемене. Согласно заявлению пресс-службы ЦАХАЛ, целью этих ударов были военные лагеря, штаб отдела военной информации, а также склад горючего. Эти действия стали ответом на атаки хуситов, включая запуски беспилотников и ракет в сторону Израиля.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко
Урок Аляски
Урок Аляски Виталий Портников
План Запада после смерти Путина
План Запада после смерти Путина Рефат Чубаров