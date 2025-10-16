В Европе хотят запретить продажу сигарет с фильтром 5 16.10.2025, 20:25

Ограничения могут коснуться и электронных сигарет.

В странах Евросоюза собираются запретить производство, импорт и продажу сигарет с фильтром, пишет Bild.

ВОЗ считает, что запрет на сигареты с фильтром поможет снизить их привлекательность в целом. Такое мнение содержится в отчете Всемирной организации здравоохранения. ЕС поддерживает рекомендации и рассмотрит проект решения на заседании ВОЗ в Женеве в ноябре 2025 года.

В проекте Совета ЕС сказано, что в отчете организации «по регулированию табачных изделий» «прямо рекомендуется запретить фильтры, чтобы снизить привлекательность сигарет».

Полный запрет на производство, поставку, распространение и продажу табачных изделий с фильтром «внесет важный вклад в борьбу против табака». А запрет на электронные сигареты станет «дополнительной опцией регулирования». К тому же такая мера может позитивно сказаться на экологии – ведь миллиарды окурков ежегодно загрязняют окружающую среду.

Такие рекомендации будут иметь серьезные последствия для регулирования оборота табака в ЕС в будущем.

Ранее ВОЗ призывала все страны мира к повышению цен на алкоголь, сигареты и сладкие газированные напитки на 50% и выше в течение 10 лет за счет налогов на здоровье.

