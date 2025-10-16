В США раскрыли содержание советского досье об убийстве Кеннеди 1 16.10.2025, 20:48

Досье охватывает период с 1959 по 1964 год.

США получили от России архивные документы, связанные с убийством президента Джона Кеннеди в 1963 году и с пребыванием в СССР предполагаемого убийцы — Ли Харви Освальда. О публикации файла сообщила в Х сенатор Анна Паулина Луна. Его можно посмотреть на сайте JFK Facts.

В PDF-документе 386 страниц на русском языке, текст-свод содержит следующие разделы:

об отношениях США и СССР во время предвыборной кампании Кеннеди (13 июня — 25 октября 1963 года);

об участии представителей Союза в похоронах президента и взаимодействии двух стран в рамках расследования (22 ноября 1963 — 28 сентября 1964);

о предоставлении материалов для Президентской библиотеки Кеннеди (26 февраля — 28 августа 1964);

о пребывании Освальда в СССР (13 октября 1959 — 28 мая 1962).

Последний раздел, в частности, включает данные просьбе приехавшего в Союз Освадьда дать ему гражданство СССР. Так как виза у него истекала, а вопрос не был решен, он пытался покончить жизнь самоубийством и после проходил лечение в Боткинской больнице в Москве. Затем было принято решение предоставить ему право временно проживать в Советском Союзе и на этот период «обязать Белорусский совнархоз трудоустроить Освальда по специальности электротехника» (он получил работу на Минском радиозаводе), Минскому городскому совету депутатов — выделить ему квартиру (его прописали по ул. Коммунистической, д. 4, кв. 24), а исполкому Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР выделить на ее оборудование 5 тыс. руб. и выдавать в течение года пособие — 700 руб. в месяц. Рабочим Минского радиозавода Освальд числился с 13 января 1960 по 18 мая 1962 года. В Минске он успел жениться на Марине Прусаковой. Принятие его в гражданство было признано нецелесообразным.

В файле можно увидеть следующие документы:

анкета Освадьда для получения визы в СССР (1959);

ходатайство Освальда о получении советского гражданства (1959);

записку заместителя председателя КГБ при Совете министров СССР Перепелицына секретарю президиума Верховного Совета СССР Георгадзе о нецелесообразности приема Освальда в советское гражданство (1959);

постановление Президиума ЦК КПСС по вопросу о приеме Освальда в гражданство (1959);

вид на жительство (1962);

шифртелеграмму в МИД СССР о его аресте в США после убийства Кеннеди;

шифртелеграмму резидента КГБ в Вашингтоне

с текстом последнего письма Освальда в советское посольство, и др.

Убийство Кеннеди произошло в Далласе. Он ехал в автомобиле с открытым верхом, когда раздались выстрелы. Одна винтовочная пуля прошла через шею президента, вторая раздробила череп.

Через полтора часа после стрельбы полицейские задержали Освальда, ему предъявили обвинение в убийстве президента, которое он отверг. Через два дня после покушения Освальд был застрелен в холле полицейского управления владельцем ночного клуба Джеком Руби. Спустя три года тот скончался в тюрьме от рака.

