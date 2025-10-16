закрыть
В России ставят советские пулеметы на гражданские самолеты

  • 16.10.2025, 21:17
  • 1,426
В России ставят советские пулеметы на гражданские самолеты

Это «ноу-хау» призвано справиться с украинскими дронами.

Российские государственные СМИ рассказывают о самолетах для борьбы с украинскими беспилотниками. Это переделанные гражданские самолеты Cessna 172, оснащенные советскими пулеметами ПКТ, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

По данным Центрального телевидения России, эти легкие самолеты, ранее использовавшиеся для учебных и частных полетов, теперь выполняют роль патрульных перехватчиков, охотящихся за дронами на малых высотах. Экипаж каждой машины состоит из пилота и оператора, который отслеживает цели на экране и открывает огонь.

Телесюжет показал, как модифицированные Cessna взлетают с аэродрома, вооруженные пулеметами под фюзеляжем и оборудованные оптическими датчиками. Самолеты, как сообщается, будут патрулировать уязвимые регионы и взаимодействовать с наземной ПВО, чтобы избежать «дружественного огня».

Эксперты отмечают, что подобные меры отражают дефицит традиционных систем противовоздушной обороны и стремление снизить стоимость перехвата. Использовать ракеты против малых дронов экономически невыгодно, поэтому Россия прибегает к импровизированным решениям. Однако аналитики сомневаются в эффективности проекта. Легкие самолеты уязвимы для погодных условий и нестабильны после установке тяжелого вооружения.

