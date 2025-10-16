Путин просил Трампа не передавать Украине Tomahawk

Путин просил Трампа не передавать Украине Tomahawk3
Диктатор РФ говорил, что передача Киеву ракет «нанесет ущерб отношениям».
Диктатор России Владимир Путин поговорил с американским коллегой Дональдом Трампом о ракетах Tomahawk. Об этом рассказал помощник российского правителя Юрий Ушаков, передает РИА Новости.
Путин заявил Трампу, что ракеты не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут ущерб отношениям России и США и урегулированию в Украине, сообщил Ушаков.
По его мнению, «Трамп на завтрашней встрече с Зеленским будет учитывать все соображения, выдвинутые Путиным в ходе телефонного разговора».
Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным 16 октября. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Американский лидер также рассказал о будущей встрече с российским коллегой, она планируется в Будапеште. Он также пообещал обсудить с Зеленским свой разговор с диктатором России.